Минюст США озвучил грозящий россиянину Буркову срок

Вашингтон обвиняет экстрадированного из Израиля гражданина России Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. Если россиянина признают виновным, то ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства юстиции США, отметив, что обычно реальные приговоры за федеральные преступления оказываются меньше максимального наказания, предусмотренного законодательством, пишет ТАСС.

В заявлении американского ведомства также сообщается, что ущерб от деятельности россиянина превысил 20 миллионов долларов.

Напомним, во вторник власти Израиля экстрадировали в Соединенные Штаты Алексея Буркова. В МИД России уже выразили крайнее сожаление решением израильских властей выдать россиянина США. В ведомстве подчеркнули, что Израиль решил выдать Буркова Вашингтону вопреки имеющемуся запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на родину.

Напомним, Алексей Бурков был арестован в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу Вашингтона. В Соединенных Штатах его подозревают в киберпреступлениях.