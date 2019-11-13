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Рубрика: В мире

Моралес рассказал о готовящемся на него покушении

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил по прилету в Мексику, что на родине планировалось покушение на его жизнь. Бывший глава государства отметил, что одному из его охранников предложили сумму в размере 50 тысяч долларов за помощь в выдаче Моралеса его недоброжелателям.

Что ждет бывшего президента Боливии

По словам экс-президента, сотрудник службы безопасности армии сам рассказал ему о предложении выдать Моралеса, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее Моралес, управлявший страной в течение 14 лет, покинул охваченный протестами Ла-Пас и скрылся в городе Чимор, где находятся лояльные ему силы. Уже из более безопасного Чимора в центральной части республики его забрал и вывез мексиканский военный борт. Руководство Мексики предоставило ему политическое убежище.

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