Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США. В ближайшее время дипломаты намерены посетить Буркова, который решением американского суда пока пребывает в следственном изоляторе в штате Вирджиния.

Диппредставители потребовали строго соблюдать в отношении россиянина действующие двусторонние обязательства, передает ТАСС. В посольстве также отметили, что "предприняли решительный демарш" по поводу развязанной Вашингтоном "охоты" за гражданами РФ по всему миру.

Если суд признает россиянина виновным по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством, то ему грозит максимальный срок в 80 лет лишения свободы, заявили ране в американском минюсте. В сообщении ведомства также говорится, что ущерб от деятельности россиянина превысил 20 миллионов долларов. Вопрос о его аресте будет решаться 15 ноября.

Ранее в МИД РФ выразили сожаление в связи с решением Израиля выдать Буркова США "вопреки имеющемуся запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на родину".

Алексей Бурков был арестован в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу Вашингтона. В Соединенных Штатах его подозревают в киберпреступлениях.