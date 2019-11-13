В Приморье пошел под суд обвиняемый в обрушении моста водитель

В Приморье передано в суд дело 50-летнего водителя большегруза, которого обвиняют обрушении моста через реку Осиновка. В ДТП погибли два человека - мать и ее малолетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Приморскому краю, следственные органы ведомства завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого является мужчина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Страшное ДТП произошло 26 октября прошлого года. По версии следствия, водитель, двигаясь на грузовом автомобиле с прицепом, где в тот момент находилось не менее 53 тонн картофеля, заехал на мост, перед которым был установлен дорожный знак, ограничивающий максимально разрешенную массу 20 тоннами. Конструкция не выдержала и "сложилась", а откатившийся назад большегруз придавил легковой автомобиль, который оказался зажатым между опорой моста и автопоездом. Находившиеся в иномарке женщина и ребенок погибли на месте.

В ходе расследования уголовного дела проведено пять судебных экспертиз, в том числе автотехническая и строительно-техническая, допрошено 37 свидетелей. Кроме того, следствие выделило отдельный материал для проведения доследственной проверки, в рамках будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мостов.

Кстати

В Приморье требуют ремонта или реконструкции требуют до 400 мостовых сооружений. Всего в 2019 и 2022 годах проектную документацию разработают для 128 объектов, которые будут построены или реконструированы до 2025 года. Мост через Осиновку планируется начать строить в декабре, в ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года.