Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру

В Дальневосточной транспортной прокуратуре владельцу толстого кота, которого авиакомпания "Аэрофлот" исключила из программы лояльности за нарушения при провозе животного, посоветовали обратиться для проверки соблюдения своих прав в прокуратуру, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя ведомства.

В надзорном органе сказали, что обратиться можно в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру, которая осуществляет надзор за деятельностью авиакомпании.

Вчера авиакомпания "Аэрофлот" распространила пресс-релиз, где информировала, что в качестве наказания решила исключить пассажира из программы лояльности за провоз кота, вес которого превысил допустимо разрешенный уровень, в салоне самолета.

Ранее тот самый пассажир, Михаил Галин на своей странице в Facebook рассказал, что ему пришлось сдать билет на рейс Москва - Владивосток, так как сотрудники "Аэрофлота" отказали в провозе кота по кличке Виктор в салоне судна из-за превышения допустимого веса животного: 10 килограммов вместо разрешенных восьми. Позже он нашел кошку, по расцветке похожую на Виктора, представил ее на взвешивание и после процедуры поменял на своего кота, благодаря чему успешно смог провести животное в салоне другого рейса "Аэрофлота" в пункт назначения.

Сотрудники "Аэрофлота", проводившие служебную проверку, пришли к выводу, что "пассажир допустил ряд грубых нарушений правил перевозки багажа". В частности, не сдал животное весом более восьми килограммов для перевозки в багаж и вынимал его из контейнера на борту, умышленно нарушив правила. Информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения.

Ситуация с провозом кота и аннулированием миль получила большой общественный резонанс. В Сети даже появилась петиция с требованием законодательно разрешить не взвешивать кошек и собак для провоза в салоне самолета.