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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев поручил решить мусорную проблему в Бийске

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Премьер-министр Дмитрий Медведев, который сейчас находится с рабочим визитом в Алтайском крае, дал поручение решить проблемы с вывозом ТБО в  городе Бийске, где ввели режим ЧС.

Комментируя ситуацию в алтайском городе, глава правительства отметил, что это не единственный муниципалитет, где возникли сложности с оборотом отходов. Он поручил подготовить предложения по разрешению накопившихся проблем.

Фото: Евгений Китаев/РГ
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Напомним, 11 ноября администрация Бийска ввела локальных режим ЧС из-за того, что в городе на ряде контейнерных площадок накопились горы мусора. В мэрии проблемы объясняют затянувшимся конфликтом регионального оператора с полигоном ТБО - они не могут договориться об объемах вывозимого мусора на полигон и расценках. Регоператор накопил долги, и полигон ввел ограничение на количество размещаемых отходов.

В причинах мусорного коллапса в наукограде сейчас разбирается прокуратура и арбитражный суд. А пока городским властям самим приходится заниматься разбором завалов. Из более 800 контейнерных площадок они выбрали семь самых проблемных, прежде всего те, что находятся у школ и детских садов, и именно их сейчас приводят в порядок. Расходы городского бюджета, направленные на вывоз мусора, мэрия планирует предъявить регоператору.

Власть Работа власти Регионы Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край "Мусорная" реформа
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