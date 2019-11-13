Медведев поручил решить мусорную проблему в Бийске

Премьер-министр Дмитрий Медведев, который сейчас находится с рабочим визитом в Алтайском крае, дал поручение решить проблемы с вывозом ТБО в городе Бийске, где ввели режим ЧС.

Комментируя ситуацию в алтайском городе, глава правительства отметил, что это не единственный муниципалитет, где возникли сложности с оборотом отходов. Он поручил подготовить предложения по разрешению накопившихся проблем.

Напомним, 11 ноября администрация Бийска ввела локальных режим ЧС из-за того, что в городе на ряде контейнерных площадок накопились горы мусора. В мэрии проблемы объясняют затянувшимся конфликтом регионального оператора с полигоном ТБО - они не могут договориться об объемах вывозимого мусора на полигон и расценках. Регоператор накопил долги, и полигон ввел ограничение на количество размещаемых отходов.

В причинах мусорного коллапса в наукограде сейчас разбирается прокуратура и арбитражный суд. А пока городским властям самим приходится заниматься разбором завалов. Из более 800 контейнерных площадок они выбрали семь самых проблемных, прежде всего те, что находятся у школ и детских садов, и именно их сейчас приводят в порядок. Расходы городского бюджета, направленные на вывоз мусора, мэрия планирует предъявить регоператору.