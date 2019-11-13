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13.11.2019 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе нашли пропавшую 16-летнюю девушку

Текст: Михаил Сухарев

В полиции Ставрополя сообщили, что пропавшая утром в понедельник молодая девушка найдена живой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, она в порядке.

- Местонахождение пропавшей установлено, по предварительным данным, против нее не совершалось никаких преступлений, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД Ставропольского края.

Фото: iStock
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Школьница вышла из дома утром в понедельник и не пришла на уроки, домой позднее также не вернулась. Полиция начала поиски, в которых участвовали волонтеры, ориентировки были переданы всем наружным нарядам полиции

Во вторник в лесу в пакете нашли телефон девушки, а следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ее пропажи.

Обстоятельства исчезновения несовершеннолетней правоохранители пока не сообщают, сегодня следователь будет ее опрашивать.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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