В Ставрополе нашли пропавшую 16-летнюю девушку

В полиции Ставрополя сообщили, что пропавшая утром в понедельник молодая девушка найдена живой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, она в порядке.

- Местонахождение пропавшей установлено, по предварительным данным, против нее не совершалось никаких преступлений, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД Ставропольского края.

Школьница вышла из дома утром в понедельник и не пришла на уроки, домой позднее также не вернулась. Полиция начала поиски, в которых участвовали волонтеры, ориентировки были переданы всем наружным нарядам полиции

Во вторник в лесу в пакете нашли телефон девушки, а следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ее пропажи.

Обстоятельства исчезновения несовершеннолетней правоохранители пока не сообщают, сегодня следователь будет ее опрашивать.