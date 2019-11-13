Новости

В Приморье пошел под суд обвиняемый в обрушении моста водитель 06:06
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова 06:05
В Приамурье выявлено коровье бешенство 06:03
Авиация РФ начала расширять территории патрулирования в Сирии 05:53
Трамп предложил Турции торговую сделку и решение вопроса санкций из-за С-400 05:08
Депутат Госдумы оценил слова Порошенко о возвращении Крыма Украине 05:03
На фрегате ТОФ "Маршал Шапошников" начался финальный этап модернизации 04:59
На Камчатке боевые пловцы "захватили" подводных диверсантов 04:50
Сенатор Аньес взяла на себя обязанности президента Боливии 04:32
Арктический воздух из Сибири принес в США рекордные холода 04:32
Клинтон рассказала о попытках заставить ее участвовать в выборах-2020 04:09
Моралес рассказал о готовящемся на него покушении 04:08
Участник акции протеста погиб в пригороде Бейрута 03:37
В Минобороны назвали дату поступления в войска новой огнеметной системы ТОС-2 03:24
Лайнер Saudi Arabian Airlines экстренно сел в Канаде 02:56
Трамп продлил режим санкций за распространение оружия массового уничтожения 02:50
Кота-хулигана изолировали в приюте в США 02:27
Проливные дожди затопили более 80% территории Венеции 02:27
Китай хочет построить сеть национальных парков на Тибетском плато 02:04
Загитова признана спортсменкой года по версии издания Glamour 01:30
Минюст США озвучил грозящий россиянину Буркову срок 01:28
В результате ударов ВВС Израиля по сектору Газа погибли 10 человек 00:59
Латвии не хватает денег на обустройство границы с Россией 00:45
Жители Катара будут молиться о долгожданном дожде 00:30
Экс-губернатор Южной Каролины вышел из президентской гонки в США 00:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
13.11.2019 05:08
Рубрика: В мире

Трамп предложил Турции торговую сделку и решение вопроса санкций из-за С-400

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Presidency Press Service via AP Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Presidency Press Service via AP
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Presidency Press Service via AP

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллионов долларов с выгодными для Турции условиями, а также помощь в разрешении ситуации с санкциями, которые Вашингтон должен ввести против Анкары в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici
Трамп обсудит с Эрдоганом российские С-400 в Турции

Такую информацию во вторник распространила газета The Washington Post, ссылаясь на неназванные источники в Белом доме. По их данным, письмо с этими предложениями, призванными улучшить американо-турецкие отношения, Трамп отправил Эрдогану на прошлой неделе.

Вашингтонская администрация настаивает на том, что С-400 не должны вводиться в эксплуатацию, чтобы они не имели доступ к средствам коммуникации и защиты американского истребителя F-35, сообщил один из источников издания. Лишь в этом случае Анкара сможет вернуться к программе создания F-35 и избежать рестрикций, пишет ТАСС.

The Washington Post предполагает, что американские законодатели, скорее всего, раскритикуют эти предложения Трампа Эрдогану в связи с тем, что многие конгрессмены и сенаторы выступают за введение ограничений против Анкары в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

СМИ США объяснили, почему российские С-400 являются "убийцей ВВС"

Напомним, покупка российских С-400 спровоцировала кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57.

Поставки новейших систем ПВО Анкаре начались в середине июля. В сентябре был завершен второй этап поставок. Турецкая армия завершит монтаж российских ЗРК на позициях в декабре, на боевое дежурство С-400 заступят в апреле.

В мире США В мире Ближний Восток Турция РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Сенатор Аньес взяла на себя обязанности президента Боливии
Путин сократил рабочий день для жительниц сел
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Трамп предложил Турции торговую сделку и решение вопроса санкций из-за С-400