Украинский политик рассказал о трех нарушенных Зеленским обещаниях

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак назвал три предвыборных обещания, которые не выполнил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства не арестовал коррупционеров, не приступил к реализации идеи равенства закона и не занялся решением вопроса по возвращению уехавших граждан страны.

По словам политика, тем самым украинский лидер совершает большую ошибку. Спивак заявил в эфире телеканала NewsOne, что это может привести к роспуску парламента, изгнанию правительства из страны и проведению досрочных выборов.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия к Зеленскому со стороны граждан страны начал снижаться. Как отмечают социологи, падение за прошлый месяц составило семь процентов. Аналитики связывают проблемы с рейтингом Зеленского с "феноменом завышенных ожиданий". На президентских выборах за него проголосовали разные группы населения, воспринимающие его в качестве "кандидата надежды". Однако у избирателя появился "кризис ожидания", так как президент так и не приступил к проблемам, которые он должен решить.