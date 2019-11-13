В результате ударов ВВС Израиля по сектору Газа погибли 10 человек

Число погибших в результате авиаударов, нанесенных израильской армией по палестинскому сектору Газа, увеличилось до десяти. Ранее сообщалось о семи погибших и 45 пострадавших. Новые данные озвучила представитель местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.

Самое серьезное за последние несколько месяцев обострение на границах анклава произошло после того, как израильские ВВС ликвидировали командира "Исламского джихада" (запрещена в РФ) в Газе Бахи Абу аль-Ата. Именно его считали ответственным за сотни терактов против израильтян, пишет РИА Новости.

В ответ израильские города подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Часть ракет сумела перехватить система ПВО Израиля "Железный купол". В сети появились многочисленные видео атаки израильской территории.