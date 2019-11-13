Новости

Загитова признана спортсменкой года по версии издания Glamour 01:30
Минюст США озвучил грозящий россиянину Буркову срок 01:28
В результате ударов ВВС Израиля по сектору Газа погибли 10 человек 00:59
Латвии не хватает денег на обустройство границы с Россией 00:45
Жители Катара будут молиться о долгожданном дожде 00:30
Экс-губернатор Южной Каролины вышел из президентской гонки в США 00:24
Путин ввел ответственность за нелегальный оборот янтаря и других камней 12.11.2019
Чиновница офиса Зеленского попалась на вымогательстве взятки 12.11.2019
Путин ратифицировал соглашение СНГ о системах военной спутниковой связи 12.11.2019
В сирийском Алеппо при разрыве снаряда погибла девочка 12.11.2019
Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями за отказ от сделки 12.11.2019
В МИД РФ выразили сожаление в связи с решением Израиля выдать Буркова США 12.11.2019
В московском метро пассажиры не дали задержать попрошайку 12.11.2019
Путин сократил рабочий день для жительниц сел 12.11.2019
ХК "Спартак" впервые за шесть лет обыграл ЦСКА 12.11.2019
В четырех провинциях Сирии начала патрулирование военная полиция РФ 12.11.2019
О чем размышлял на бизнес-форуме в Вене Александр Лукашенко 12.11.2019
Сборная России не будет играть в новой форме в квалификации ЧЕ-2020 12.11.2019
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа 12.11.2019
Соглашение о взаимодействии подписали правительство Москвы и Россотрудничество 12.11.2019
Эксперт оценил рыночные перспективы Lada Vesta с вариатором 12.11.2019
"Человек в беде" внесен в список нежелательных в России 12.11.2019
Самолет с Эво Моралесом приземлился в Мексике 12.11.2019
Редкое природное явление украсило побережье Финляндии 12.11.2019
Jaguar Land Rover может объединиться с BMW или Geely 12.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
13.11.2019 00:59
Рубрика: В мире

В результате ударов ВВС Израиля по сектору Газа погибли 10 человек

Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа, 12 ноября 2019 г. Фото: AP Photo/Hatem Moussa Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа, 12 ноября 2019 г. Фото: AP Photo/Hatem Moussa
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа, 12 ноября 2019 г. Фото: AP Photo/Hatem Moussa

Число погибших в результате авиаударов, нанесенных израильской армией по палестинскому сектору Газа, увеличилось до десяти. Ранее сообщалось о семи погибших и 45 пострадавших. Новые данные озвучила представитель местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.

В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в секторе Газа

Самое серьезное за последние несколько месяцев обострение на границах анклава произошло после того, как израильские ВВС ликвидировали командира "Исламского джихада" (запрещена в РФ) в Газе Бахи Абу аль-Ата. Именно его считали ответственным за сотни терактов против израильтян, пишет РИА Новости.

В ответ израильские города подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Часть ракет сумела перехватить система ПВО Израиля "Железный купол". В сети появились многочисленные видео атаки израильской территории.

В мире Ближний Восток Палестина В мире Ближний Восток Израиль Палестино-израильский конфликт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Немецкая компания: "Северный поток-2" будет завершен до конца года
Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю