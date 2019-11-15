В Якутии будут судить летчика, повредившего лайнер при взлете

Якутская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении командира пассажирского самолета, действия которого привели к повреждению лайнера при взлете в аэропорту Нерюнгри 11 декабря 2018 года.

Как сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, в ходе расследования уголовного дела установлено, что командир воздушного судна перед вылетом не проверил фактическую загрузку и размещение пассажиров. В итоге попытку взлета он осуществил с центровкой, превышающей предельное значение.

"Из-за небрежных действий командира воздушное судно коснулось нижней задней хвостовой частью фюзеляжа покрытия взлетно-посадочной полосы аэродрома. На борту самолета находились 103 пассажира. Акционерному обществу "Авиакомпания "Якутия" причинен имущественный вред на общую сумму более 6,3 млн рублей", - отмечено в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена". Следствие осуществлено Якутским отделом Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. Процесс пройдет в Нерюнгринском городском суде.