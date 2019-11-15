В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

Раздольненский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы в селе Кропоткино. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе районного суда.

- Подозреваемый в совершении жестокого убийства арестован на два месяца, до 14 января 2020 года, - рассказали в суде.

В пресс-службе ГСУ СКР по Республике уточнили, что сегодня же главному фигуранту и обвиняемому предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Свою вину он признал на допросе полностью.

Напомним, глава семьи, на попечении которого была падчерица и родной двухлетний сын, обвиняется в убийстве девочки. По версии следствия, подозреваемый убил ребенка в своем доме, после чего вывез ее тело и закопал по близости от дома. Это место мужчина указал оперативникам и признался в содеянном.

Затем, дабы создать себе алиби, он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном на Украину, но ему этого сделать не удалось. Тогда он заявил в МВД об исчезновении девочки и изобразил участие в ее поисках.

Как ранее сообщала "РГ", крымский уполномоченный по правам ребенка Ирина Клюева инициирует проверку служб опеки и попечительства после убийства девочки. По одной из версий, отчим убил ребенка за "непослушание". Отношения между ним и девочкой были напряженные, но социальные службы по непонятной причине не поставили семью на учет.