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16.11.2019 08:22
Рубрика: В мире

Депутат бундестага назвал НАТО "тенью самой себя"

Текст: Александр Саможнев
В настоящее время НАТО переживает экзистенциальный кризис и является лишь "тенью" самой себя на 70-й год своего существования.

Прежде всего, это проявляется в стратегических разногласиях в отношении к России, а также к другим вопросам разоружения, пишет в авторской статье в журнале Der Spiegel депутат бундестага от партии "Союз 90/Зеленые" и член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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По его словам, НАТО можно приукрашивать, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать, что альянс теряет свою целостность. В том числе, речь идет об одностороннем выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

В этой связи Триттин задается вопросом, где были инициативы Германии, направленные на то, чтобы отказаться от размещения американских атомных ракет на полигоне в Бюхеле, а также от возможного размещения американских ядерных ракет средней дальности в Европе.

Деятель партии "зеленых" соглашается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обратившим внимание на "смерть мозга" НАТО, имея в виду управление военным блоком. Об этом свидетельствует также выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Белый дом даже не посоветовался со своими европейскими союзниками. Вместо этого американцы обрушились с жестокими санкциями против Тегерана.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"Что это за альянс, в котором самый сильный в экономическом смысле участник считает угрозой для своей "национальной безопасности" легковые автомобили из Германии, второго по силе участника?", - возмущается политик.

По мнению Триттина, правда состоит в том, что НАТО ввиду совершенно разных интересов своих членов не может обеспечивать безопасность. Военная операция Турции в Сирии напрямую угрожает интересам безопасности Европы. Эти действия могут подорвать успехи, достигнутые в борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство").

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после недавнего визита в США с удвоенной силой стал настаивать на выделении странами-членами дополнительных средств на оборону. Больше всех в этой связи он критиковал Германию.

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