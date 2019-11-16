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Рубрика: В мире

NYT: Блумберг потратит 100 миллионов долларов на рекламу против Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг, неожиданно вступивший на прошлой неделе в предвыборную гонку в США в качестве претендента от Демократической партии, намерен потратить около 100 миллионов долларов на политическую рекламу, направленную против действующего президента Дональда Трампа.

Фото: REUTERS
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Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times. По ее данным, эта рекламная кампания преимущественно будет нацелена на избирателей из "колеблющихся штатов", в том числе из Аризоны, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина, пишет ТАСС. Ранее, еще до вступления в гонку, Блумберг заявлял, что готов вложить 500 миллионов долларов собственных средств, чтобы не дать Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Советник экс-мэра Нью-Йорка Говард Вульфсон убежден, что Блумберг - наиболее подходящий кандидат для того, чтобы победить Трампа. Между тем, согласно опросу, проведенному исследовательской службой Morning Consult, Блумберг пользуется поддержкой 4% избирателей-демократов. Его опережают бывший вице-президент США Джозеф Байден (31%), сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (20%) и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (18%).

Фото: AP Photo/Julio Cortez
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Всего же в президентской гонке от демократов сейчас участвуют около 20 претендентов. Накануне о выдвижении своей кандидатуры объявил экс-губернатор штата Массачусетс 63-летний Деваль Патрик. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в городе Милуоки (штат Висконсин).

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