NYT: Блумберг потратит 100 миллионов долларов на рекламу против Трампа

Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг, неожиданно вступивший на прошлой неделе в предвыборную гонку в США в качестве претендента от Демократической партии, намерен потратить около 100 миллионов долларов на политическую рекламу, направленную против действующего президента Дональда Трампа.

Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times. По ее данным, эта рекламная кампания преимущественно будет нацелена на избирателей из "колеблющихся штатов", в том числе из Аризоны, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина, пишет ТАСС. Ранее, еще до вступления в гонку, Блумберг заявлял, что готов вложить 500 миллионов долларов собственных средств, чтобы не дать Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Советник экс-мэра Нью-Йорка Говард Вульфсон убежден, что Блумберг - наиболее подходящий кандидат для того, чтобы победить Трампа. Между тем, согласно опросу, проведенному исследовательской службой Morning Consult, Блумберг пользуется поддержкой 4% избирателей-демократов. Его опережают бывший вице-президент США Джозеф Байден (31%), сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (20%) и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (18%).

Всего же в президентской гонке от демократов сейчас участвуют около 20 претендентов. Накануне о выдвижении своей кандидатуры объявил экс-губернатор штата Массачусетс 63-летний Деваль Патрик. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в городе Милуоки (штат Висконсин).