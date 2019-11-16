Оксана Пушкина заявила об угрозах авторам законопроекта о бытовом насилии

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила о серьезных угрозах, поступивших соавторам проекта закона о профилактике семейного насилия. Поэтому она вместе с другими разработчиками проекта обратилась в правоохранительные органы.

"Разного рода нецензурные комментарии были давно, но реальные угрозы стали поступать последнее время в адрес адвоката Алексея Паршина и его семьи. Похожие угрозы приходят ко мне и в адрес других соавторов закона", - рассказала Пушкина агентству РИА Новости. По ее словам, объектом рассылки стали социальные сети, а также личная и рабочая электронная почта.

Письма против инициативы о профилактике семейно-бытового насилия поступали многим депутатам и членам Совета Федерации, добавила Пушкина. В итоге комитет Думы по образованию и науке даже провел свое неофициальное расследование по этой массовой рассылке.

"Выяснилось, что "авторы" писем вообще не знают, о чем идет речь, таких писем в адрес Государственной Думы не отправляли и не понимают, как их электронные адреса оказались у злоумышленников. Либо указанные в письмах номера телефонов никому не принадлежат, то есть были выдуманными", - заявила Оксана Пушкина.

Как сообщалось ранее, планируется, что законопроект о профилактике домашнего насилия будет внесен в Госдуму до конца текущего года. Но инициатива уже вызвала серьезный общественный резонанс. Сторонники проекта считают, что проблема сегодня стоит остро, женщин надо защищать. В свою очередь критики инициативы опасаются, что предлагаемые меры создадут условия для чрезмерного вмешательства в семью и государственных инстанций, и НКО, и неизвестно, какое вмешательство будет хуже. Надо подчеркнуть, что критики проекта не являются сторонниками семейного насилия, никто в здравом уме не поддерживает семейное насилие. Но скептики считают проблему раздутой, а дикие случаи, вызвавшие огромный общественный резонанс, единичными. По их данным, подавляющее большинство насильственных преступлений в семье совершается после выпивки: кто-то был пьян, причем нередко пьяны обе стороны. Да, есть тираны и чудовища, но не записывают ли борцы с семейным насилием всех мужчин в семейные деспоты?

Правда, официально текст законопроекта пока не обнародован, и спорить о том, плох он или хорош, невозможно. В целом же, как сказал накануне председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, проблема насилия в семье требует комплексного решения, включая работу на местах.

"У нас сейчас существует в Государственной думе рабочая группа по поводу насилия в семье, эта работа ведется. Единственное, что нужно сказать, что, наверное, этот вопрос не должен замыкаться только на Уголовном кодексе или только на Семейном кодексе, - сказал Павел Крашенинников. Это комплексная проблема, которую нужно решать даже в большинстве случаев не только законами".

По его словам, "борьба с насилием в семьях требует действий со стороны компетентных органов, включая социальные службы, телефоны доверия, психологическую поддержку и полицию, а также принятия необходимых нормативных актов не только уголовно-правового характера".

"Сейчас наши коллеги берутся эту проблему решить, будем вместе смотреть и также участвовать в подготовке этого чрезвычайно важного законопроекта", - добавил депутат агентству ТАСС.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что в обществе неоднозначное отношение к насилию в семье и борьбе с ним.

"Активно педалируется идея, что меры в этой сфере могут привести к вмешательству в дела семьи. Поэтому мы будем стараться найти баланс, который нашел бы эффективные меры борьбы с этим злом и при этом не допускал бы вмешательства в дела семьи, перегибов здесь", - заявила председатель СФ.