Президент Сербии приступит к своим обязанностям в понедельник

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что с понедельника, 18 ноября, продолжит исполнять свои обязанности в полную силу. В пятницу политику стало плохо с сердцем.

Вучич поблагодарил медперсонал Военно-медицинской академии. "Спасибо всем, кто беспокоился. Уже с понедельника буду работать в полную силу", - написал он на своей странице в Instagram.

Источник, знакомый с темой, рассказал ТАСС, что президент "чувствует себя нормально, опасности нет". Эти данные подтвердила СМИ советник сербского лидера Сузана Василевич. Ранее генеральный секретариат президента Сербии информировал общественность, что Вучич 15 ноября поздно вечером был принят в Военно-медицинскую академию в Белграде из-за проблем с сердцем.