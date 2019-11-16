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16.11.2019 06:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Текст: Дина Непомнящая

Благовещенский городской суд определил меру пресечения для генерального директора частного охранного предприятия "Сириус-А". Главе ЧОПа предъявлено обвинение по делу о стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства.

Руководитель охранного предприятия, допустивший к работе в образовательном учреждении сотрудника без лицензии, на время следствия будет находиться под арестом. Как передает ТАСС, суд поддержал ходатайство следователей и арестовал его на два месяца, до 14 января 2020 года.

"Иная мера пресечения в отношении обвиняемого избрана быть не может, поскольку он обвиняется в совершении тяжкого преступления", - заявили представители следкома.

Фото: Евгений Земцов/РИА Новости
Охранник благовещенского колледжа заявил о своей невиновности

Отмечается, что обвиняемый ранее не был судим. Он ветеран боевых действий, пенсионер МВД, имеет жену и двоих детей, в том числе одного несовершеннолетнего. Накануне мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, трагедия в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства произошла 14 ноября около 11:00 по местному времени. Один из студентов пронес ружье в разобранном виде мимо поста охраны, после собрал его в туалете и пошел в аудиторию, где начал стрелять. Погиб один студент, еще трое пострадали. Сам стрелок во время задержания пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, а после покончил с собой. По факту трагедии возбуждено три уголовных дела, которые находятся на контроле центрального аппарата СК РФ.

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