Эксперты оценили ситуацию в Боливии и перспективы отношений с Россией

С начала политического кризиса в Боливии в уличных беспорядках и столкновениях с полицией погибли как минимум 23 человека, 715 получили ранения. Такие данные приводит Межамериканская комиссия по правам человека.

По ее данным, только субботнее противостояние манифестантов и полиции привело к смерти девяти человек, 122 пострадали. Кровь пролилась на улицах города Кочабамба, где сторонники ушедшего в отставку президента Эво Моралеса требовали его возвращения в страну. Новые власти Боливии утверждают, что у протестующих было огнестрельное оружие, коктейли Молотова, поэтому военные и полиция и открыли по ним огонь. При этом в стране был выпущен указ, согласно которому ВС Боливии, участвующие в подавлении протестов, будут освобождены от уголовной ответственности в случае, если они применяли насилие для самообороны.

Межамериканская комиссия по правам человека раскритиковала силы безопасности страны, обвинив их в чрезмерном применении силы. По межамериканским стандартам, принятым в регионе, вооруженные силы могут привлекаться для подавления беспорядков лишь в крайнем случае, напомнили в организации.

Между тем Эво Моралес обвинил новые власти страны в развязывании террора и репрессий. Сам он готов вернуться в Боливию, если парламент не утвердит его прошение об отставке. "Я чувствую, что способен умиротворить Боливию", - заявил он.

По мнению руководителя Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнева Ивановского, "ситуация в Боливии сложилась крайне сложная". "Парламент расколот, две трети депутатов являются сторонниками Моралеса, одна треть - его противниками. Если бы он не уехал из страны, а хотя бы остался в одном из регионов, где имеет безоговорочную поддержку, шансов на возвращение во власть у него было бы гораздо больше, чем сейчас", - отмечает эксперт. "Ситуация для него сложилась неблагоприятная, ему будет трудно вернуться", - считает Ивановский. При этом он обратил внимание на то, что у власти оказалась вовсе не умеренная оппозиция, представителем которой на выборах был Карлос Меса, а правые силы. Именно они признали Жанин Аньес временным президентом, несмотря на отсутствие кворума.

По мнению Ивановского, единственный выход из политического кризиса - это проведение новых выборов. В идеале они должны пройти под международным контролем, чтобы никто не сомневался в их законности.

По его словам, весь этот кризис "стал полной неожиданностью для всех". "Эво Моралес находился у власти почти 14 лет, за эти годы Боливия добилась больших успехов, экономика развивалась высокими темпами, заметно снизилась бедность, улучшилась ситуация в сфере здравоохранения и образования, значительно расширились возможности коренного населения, в целом правление было успешным, и ничто не предвещало потрясений", - напоминает эксперт.

Кризис спровоцировали очередные выборы. "Тут нужно обратить внимание на несколько юридических моментов. Согласно нынешней Конституции Боливии, президент может занимать этот пост лишь два срока подряд. Моралес же пошел уже на четвертый. Первый срок ему не засчитали, поскольку те выборы проходили по старой Конституции. Но два срока он отработал и по новой, и больше не мог выдвигать свою кандидатуру. В Боливии даже прошел референдум, на котором большинство населения высказалось против того, чтобы Моралес принимал участие в новых выборах. Однако он обратился в Конституционный суд и получил такое право", - отмечает Ивановский. Второй важный юридический момент заключается в том, что для победы на выборах в первом туре необходимо набрать 50 процентов плюс один голос или 40 процентов с разрывом в 10 пунктов от ближайшего соперника. При подсчете голосов оказалось, что Моралес набрал 48 процентов, но сначала разрыв был меньше тех самых 10 процентов, а затем, после прекращения и возобновления подсчета голосов, ситуация изменилась и, по официальным данным, президент превысил эту планку буквально на несколько десятых процента. Это и позволило президенту объявить о своей победе. Из-за всей этой запутанной ситуации его соперник - оппозиционный кандидат Карлос Меса отказался признавать итоги голосования. К тому же Организация американских государств, к которой Моралес обратился с просьбой провести аудит, выявила многочисленные нарушения. В итоге начались массовые беспорядки, на стороне Месы выступили профсоюзы, а затем и армия. Командующий ВС Боливии порекомендовал Моралесу подать в отставку (кстати, довольно опасная тенденция, в последнее время силовики все чаще принимают участие в возникающих в Латинской Америке конфликтах), что тот и сделал, а затем покинул территорию страны, укрывшись в Мексике.

"Ситуацию осложнило то, что вместе с Моралесом в отставку подали вице-президент, министры, председатели верхней и нижней палат парламента - все те, кто мог заменить главу государства в его отсутствие. В итоге очередь дошла до вице-спикера Сената Жанин Аньес, которая и была провозглашена временным президентом. Она этого не ожидала и вряд ли хотела, но теперь на ее плечи легла обязанность провести новые выборы, и сделать это она должна до 22 января, когда истекает срок ее полномочий", - говорит эксперт. По его мнению, задача эта непростая, так как "необходимо проверить списки избирателей, поменять состав ЦИК, зарегистрировать кандидатов. И одновременно нормализовать ситуацию в стране, остановить насилие".

"Что касается возможных кандидатов, то, по Конституции, Моралес не имеет права принимать участия в новых выборах (неразбериху снесло решение Конституционного суда, отменить которое теперь пытается Аньес). И его партии "Движение к социализму" нужно будет выбрать своего претендента на высший пост в стране. Теоретически им мог бы стать, например, Альваро Гарсия Линера, занимавший еще несколько дней назад должность вице-президента, однако он тоже покинул страну. Кстати, если бы Моралес выдвинул его на октябрьских выборах в качестве своего преемника, тот вполне мог бы одержать победу. Впрочем, избежать кризиса Моралес мог и просто согласившись на второй тур, ведь для победы, которую признали бы все, ему не хватило буквально нескольких процентов", - говорит Ивановский.

По его мнению, временный президент Аньес, скорее всего, и выдвигаться не будет, ее партия "Демократическое общественное движение" имеет довольно слабые позиции в стране, и шансов на победу у нее мало. На вершину власти она попала по стечению обстоятельств.

"Не исключено, что следующим президентом может стать Карлос Меса, тот самый второй кандидат на предыдущих выборах", - считает эксперт.

Если это произойдет, политика страны практически не изменится, Меса представляет коалицию левых и центристов. Впрочем, и при другом президенте экономические отношения с другими странами, в том числе с Россией вряд ли претерпят изменения. Правительства региона в этом плане отличаются прагматизмом и проводят многовекторную политику. Даже если к власти приходят правые, ориентированные на США, отношениям с Россией это не мешает (в качестве примера можно привести Аргентину при президенте Маурисио Макри или Бразилию при Жаире Болсонару).

По мнению руководителя центра экономических исследований ИЛА РАН Людмилы Симоновой, "Россия ничего не потеряет от смены правительства в Боливии". "Власти страны (кто бы ни оказался у руля) заинтересованы в иностранных инвестициях, в сотрудничестве с нами, ведь мы там работаем не по политическим мотивам, а по экономическим, и в тех сферах, где мы работаем, мы вполне конкурентоспособны", - отмечает эксперт. В первую очередь речь идет о добыче лития, по запасам которого Боливия занимает первое место в мире. У России есть перспективы в этом направлении. "Несмотря на то, что при президенте Эво Моралесе, был несколько ограничен приток иностранного капитала, все наши основные конкуренты уже представлены на местном рынке, Франция, Италия, Германия, Китай создали совместные предприятия по добыче лития, производству компонентов литиевых батарей", - говорит Симонова. По ее мнению, из новых игроков можно ожидать только США, которые захотят получить свою долю этого пирога. Помимо этого Россия принимает участие в создании Центра ядерных исследований и технологий (этот изотопный центр крайне важен для местной медицины и сельского хозяйства, проект оценивается в 300 миллионов долларов, серьезная сумма для довольно бедной, несмотря на экономические успехи, Боливии). Ведется сотрудничество в газодобывающей отрасли. Однако в целом торговый оборот между нашими странами довольно маленький, и дальнейшие перспективы его развития зависят от того, насколько быстро удастся стабилизировать политическую ситуацию в стране, отмечает эксперт.