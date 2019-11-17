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17.11.2019 08:49
Рубрика: Экономика

Французские СМИ отметили достижения России в отказе от доллара

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Французское издание Les Echos оценило успех России на пути отказа от доллара. Авторы материала пишут, что Москва постепенно избавляется от использования доллара и делает выбор в пользу евро и юаней.

Фото: iStock
Названы валюты выгоднее доллара в ближайшие два года

Россия приступила к дедолларизации своей экономики и финансовой системы в 2014 году после введения американских санкций. РФ заключила соглашения о валютных обменах со странами, также имеющими напряженные отношения с Соединенными Штатами, такими как Китай, Иран и Турция. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение об отказе проводить расчеты в долларах. Все взаимные платежи будут проводиться в рублях и юанях. Также РФ увеличила количество резервов в валютах стран БРИКС, содействуя таким образом торговле между государствами блока.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил план по дедолларизации, который состоит из четырех пунктов. Он включает в себя ускорение перехода с доллара на расчеты с другими странами по экспортно-импортным операциям на национальные и резервные валюты, такие как - евро, юань или рубль. Также план предполагает лицензирование участников фондового рынка с целью перевода их на единые стандарты работы.

Между тем

Глава ЦБ Англии Марк Карни призвал заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также считает, что необходимо положить конец доминированию доллара.

Экономика Финансы Валютный рынок Общество СМИ и соцсети Новая мировая валюта: за и против Санкции и антисанкции
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