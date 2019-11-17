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17.11.2019 03:52
Рубрика: В мире

Глава МВД Кубы попал под американские санкции

США ввели санкции против министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарильи. Власти Соединенных Штатов добавили главу ведомства в списки карательных мер якобы за нарушение прав человека в Венесуэле.

С точки зрения властей США, министерство внутренних дел Кубы также "несет ответственность за неправомерные задержания и аресты тысяч кубинских граждан и незаконное взятие под стражу более сотни политических заключенных на Кубе", заявил американский госсекретарь Майкл Помпео Помпео.

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Иностранному чиновнику будет запрещен въезд в США, такие же ограничения предусматриваются и для его ближайших родственников, передает ТАСС.

Ранее Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять местных гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства.

Напомним, в ноябре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить блокаду Кубы. Документ поддержали 187 государств, против выступили США и Израиль. "Вашингтон препятствует осуществлению неотъемлемых прав граждан Кубы на достойную жизнь и выбор собственной модели социально-экономического развития", - отметил в связи с этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

В мире Северная и Центральная Америка Куба В мире США Отношения между США и Кубой
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