МИД РФ: Россия никогда не отрицала, что вернет Украине суда

МИД РФ заявил, что Москва никогда не отрицала того, что вернет Украине суда, задержанные после провокации в Керченском проливе в конце 2018 года.

"Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива", сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Также МИД РФ напомнил, что еще в июне предоставил посольству Украины в Москве информацию о возможностях, которые Киев может использовать, чтобы освободить задержанных моряков и корабли в рамках российского законодательства.