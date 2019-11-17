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17.11.2019 18:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Названа дата передачи Украине задержанных военных кораблей

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Передача украинских военных судов, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе, произойдет 18 ноября. Об этом со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Республике Крым сообщил ТАСС.

Фото: Алла Дмитриева РГ
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- В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" - буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября, - пояснили в ведомстве.

Вместе с тем, источник в силовых структурах Южного федерального округа сообщил агентству, что передача должна пройти в нейтральных водах у мыса Такиль около полудня 18 ноября.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, войдя в территориальные воды РФ, и двинулись к Керченскому проливу. При этом корабли опасно маневрировали, отказываясь подчиняться законным требованиям российских пограничников. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. 7 сентября 2019 года в рамках обмена между Россией и Украиной 24 моряка были отправлены на Украину.

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