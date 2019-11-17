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17.11.2019 02:01
Рубрика: В мире

Помощник Зеленского рассказал о скором получении кораблей от России

Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в прошлом году, находится на завершающем этапе. Об этом он сообщил изданию "Новое время".

Фото: AP Photo/Patrick Semansky
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Украинские СМИ писали, что Киев послал за задержанными судами буксиры "Титан" и "Гайдамак" и поисково-спасательный корабль "Сапфир". Передача якобы должна состояться в 60 милях от Одессы возле крымского мыса Тарханкут.

Ранее сообщалось, что в России принято решение возвратить Украине катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". В МИД подчеркнули, что Киеву сделано предложение о получении кораблей под "гарантии их сохранности" как вещественных доказательств. Хотя Москва выдала Украине задержанных моряков, российские власти не согласились с тем, что их действия вблизи Керченского пролива были законными.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. При этом украинские военные корабли опасно маневрировали, отказываясь подчиняться законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны.

В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Внешняя политика Провокация Украины в Керченском проливе Отношения России и Украины
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