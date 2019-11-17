Пресс-секретарь Белого дома рассказала о медобследовании Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм поведала об итогах планового медицинского обследования президента США Дональда Трампа. По ее словам, 73-летний американский лидер здоров и никаких жалоб не имеет. Он аотметила, что об этом свидетельствуют его регулярные активные выступления на митингах перед тысячами американцев несколько раз в неделю.

Визит Трампа в госпиталь Wolter Reed стал девятым. Там он прошел быстрый осмотр и сдал анализы, передает РИА Новости.

Трамп решил пройти медобследование раньше запланированного срока, чтобы освободить время в 2020 году, когда в США должны состояться президентские выборы.

Напомним, в феврале текущего года президент проходил медосмотр в течение четырех часов. Тогда врачи отметили отличное здоровье президента. Известно, что главу Белого дома осматривали 11 специалистов.

Между тем за 2018 год Трамп прибавил в весе, страдая ожирением, и медики рекомендовали ему сбросить 7-8 килограммов. Кроме того, из-за любви к фастфуду у него имеется повышенный холестерин, из-за чего Трамп вынужден принимать увеличенную дозу лекарств. Напомним, что американский лидер с молодых лет заботится о своем здоровье: так, он никогда не курил и не употреблял спиртные напитки.