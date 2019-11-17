Власти Украины аннулировали ограничения на рост стоимости отопления

Украинский кабмин отменил ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Постановление, введенное в июне 2019 года, предусматривало установление предельной стоимости данных коммунальных услуг.

Ограничения по тарифу на отопление составляли 1,4 тысячи гривен за одну гигакалорию (при наличии приборов учета) и 35,21 гривны за один квадратный метр (без приборов учета), а для водоснабжения - 83,66 гривны за кубометр (при подключении полотенцесушителей) и 75,74 гривны за кубометр (без полотенцесушителей).

Власти страны уверены, что отмена постановления "обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона и устранит угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов", информирует Strana.ua со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и окружающей среды Украины.

Как ранее заявлял премьер-министр Украины Алексей Гончарук, в некоторых украинских городах этой зимой действительно могут возникнуть проблемы с отоплением, о которых власти знают "наперед". Украинская государственная компания "Нафтогаз" также пришла к выводу о возможном срыве отопительного сезона. По оценкам специалистов, из-за накопленных компаниями долгов жители многих городов могут остаться зимой без отопления.