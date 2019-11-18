Депутат бундестага назвал США "могильщиками" НАТО

Вашингтон использует Североатлантический альянс в собственных интересах. "США можно назвать могильщиками НАТО", - сказал в интервью РИА Новости депутат бундестага Александр Ной.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза". При этом политик использовал словосочетание "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель не поддержала коллегу, заявив, что у нее на этот счет другое мнение.

"НАТО находится в состоянии, близком к тому, что описал Макрон. Партнеры по альянсу все больше говорят о собственных интересах", - подчеркнул Ной.