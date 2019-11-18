Китайская копия Range Rover оказалась в десять раз дешевле оригинала

Китайский двойник Range Rover, о доводке к производству которого сообщала "РГ", снова всплыл в СМИ. Поводом стало начало продаж по цене от 126,8 тыс. юаней (около 18 тысяч долларов) почти в 10 раз меньшей, чем на оригинальный Range Rover, который стоит в Китае около 175 тысяч долларов.

Автомобиль разработан компанией Zotye, известной копированием дизайна европейских премиум-брендов. На стадии прототипа фейковый Range Rover носил кодовое имя L10, при поступлении в продажу он должен был стать флагманской моделью Zotye T900 или носить марку Traum, премиум- суббренда Zotye.

Но на новых снимках, распространенных пабликом Carnewschina, он носит совершенно неизвестную до того марку Hunkt. Что стоит за историей смены имени, пока неясно.

Частная автомобильная компания Zotye терпит бедствие, общий спад автомобильного рынка Китая на ней отразился особенно сильно, по итогам 2018 года продажи в Китае упали на 25,8% (до 232,41 тысяч машин), а за первое полугодие 2019 года - еще на 50% (до 73,9 тысяч машин). Компания несет убытки на десятки миллионов долларов.

Фото: www.carscoops.com

Hunkt до погрешности измерения совпадает габаритами с Range Rover, его длина/ширина/высота составляют 4985/1995/1819 мм, у "британца" - 4999/1984/1835 мм

Экстерьером Hunkt "цитирует" скорее Range Rover Sport и имеет более или менее оригинальное оформление передней и задней частей. В интерьере Range Rover "разбавлен" нотками Audi: контрольная панель на наплыве тоннеля -явное подражание A8 D4.

Hunkt использует двигатель и коробки, известные по другим моделям Zotye: 2,0-литровый бензиновый турбо мощностью 218 л.с. и 8- диапазонный гидромеханический "автомат".

Тип привода - еще одна загадка. Hunkt носит шильд "RWD" (задний привод), прототип Zotye L10 заявлен как передне- и полноприводный. Правдиво, вероятно, второе, учитывая широкую унификацию по механической части с другими Zotye и отсутствие у Zotye заднеприводной платформы.