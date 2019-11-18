Китайский конкурент Toyota RAV4 поразил мизерным расходом топлива

Компактный кроссовер Trumpchi GS4 уникален тем, что его гибридная версия и электромобиль продаются в Китае под пятью брендами, включая марки, принадлежащие мировым гигантам Toyota, Honda, Mitsubishi и FCA.

В сентябре вышло второе поколение Trumpchi GS4. Следом, 15 ноября, в Китае впервые продемонстрировали две его новые версии - Trumpchi GS4 PHEV (подзаряжаемый гибрид), а также Trumpchi GS4 Coupe - "дизайнерский" GS4 с покатой крышей и более броским оформлением передней и задней частей.

Новый гибрид оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л, мощностью 150 л.с. и электромотором (мощность не называется). Заявленный средний расход бензина такой версии составляет всего 1,3 л/100 км - это рекордно низкий показатель в классе компактных кроссоверов.

Фото: www.autohome.com.cn

GS4 Coupe, как и обычный бензиновый GS4, оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 265 Нм. Он агрегатирован с 6-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным гидромеханическим "автоматом" Aisin.

Вне зависимости от типа силовой установки все Trumpchi GS4 только переднеприводные. Автомобиль комплектуют полностью светодиодной оптикой, панорамным люком в крыше, цифровой панелью приборов, бортовым компьютером с 4G-интернетом с 12,3-дюймовым тачскрином, голосовым и дистанционным управлением через смартфон, объединяющий и функции запуска двигателя, противоугонных мер, настройки микроклимата и мультимедиа. Цена Trumpchi GS4 в Китае стартует от отметки 89,8 тыс. юаней (около 817 тысяч рублей).

До начала торговой войны США и Китая Trumpchi GS4 планировали экспортировать в Северную Америку и продавать "дешевле Toyota RAV4".

К слову, в конце нынешнего года продажи автомобилей GAC должны стартовать на российском рынке. Но у нас будет доступен только полноразмерный внедорожник GAC Trumpchi GS8.