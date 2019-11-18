Моралес рассказал о возможных последствиях кризиса в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес полагает, что политический кризис в этой стране может привести к гражданской войне. Такие опасения он выразил в интервью агентству EFE, отвечая на вопрос о возможности начала внутреннего вооруженного конфликта.

По словам Моралеса, пока он и его единомышленники были у власти, удавалось объединять город и деревню, восток и запад. А теперь появляются люди, разжигающие насилие, "они проникли даже в университеты и собираются в полувоенные группы", - заявил экс-президент. Он призвал соотечественников не допустить подобных конфликтов.

Между тем, с начала политического кризиса в Боливии погибли не менее 23 человек, 715 пострадали. Таковы данные Межамериканской комиссии по правам человека, пишет ТАСС.

Напомним, Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне обострившейся в стране политической ситуации. Позже такие же решения приняли вице-президент Альваро Гарсиа Линера и ряд высокопоставленных чиновников. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес, конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти. Позже Моралес обвинил США в организации госпереворота в его стране.