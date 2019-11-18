Видео: обочечник попытался объехать пробку и попался патрулю ДПС

Это видео безусловно порадует миллионы законопослушных водителей, которые честно простаивают часами в многокилометровых пробках и негодуют при виде наглецов, лихо объезжающих затор по обочине. На этот раз нарушитель далеко уехать не смог и попался на глаза патрулю ДПС, как говорится, с поличным.

Дело происходило где-то в Карелии в темное время суток. Автомобилист выехал было на обочину, чтобы быстро промчать сотню-другую метров вдоль плотно стоящей пробки, как внезапно заслышал позади сирену патрульной машины. Попытался слиться с ландшафтом, встроиться в крайний правый ряд, но его туда, разумеется, не пустили.

Под аплодисменты медленно едущих в пробке водителей к нарушителю подъехали инспекторы ДПС для долгого неприятного разговора. Согласитесь, нечасто десятки, а то и сотни водителей так искренне радуются появлению служителей правопорядка на дороге.