Видео: нарушительница сурово поплатилась за обгон по обочине

Карма в том виде, какой ее представляют себе российские автолюбители, действует, причем срабатывает с каждым разом быстрее и жестче, возвращая всё нахальным нарушителям ПДД вдвойне, втройне, а иногда и сторицей, о чем свидетельствуют многочисленные ролики на YouTube. Подрежешь кого на высокой скорости - тут же налетишь на патруль ГИБДД, проскочишь перекресток на красный свет - шины проколешь, обгонишь по обочине - налетишь на отбойник и т.д.

Очередной такой случай произошел на днях под Санкт-Петербургом. Женщина-водитель (так, во всяком случае, указал владелец регистратора, снявший это видео) на темной иномарке мчится по правой обочине, при том, что движение в полосах хотя и интенсивное, но встроиться в ряд можно. Тем не менее, она упорно держится обочины и там, наконец, завершает свой заезд.

Из-за дождя она поздно замечает появление перед собой металлического отбойника и слишком резко выворачивает руль влево. Встроиться в ряд не удается - машина разбивает левое крыло о грузовую "Газель", а правым боком обтирает отбойник. Всё. Теперь можно никуда не торопиться, ждать аварийного комиссара, перечитывать ПДД, а еще лучше - буддийские манускрипты, в которых о законах кармы рассказывается много интересного.