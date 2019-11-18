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18.11.2019 16:18
Рубрика: В мире

Суд оставил Джулиана Ассанжа под стражей

Текст: Юрий Когалов

Лондонский суд оставил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа под стражей как минимум до следующего слушания в рамках дела о его экстрадиции. Об этом сообщает 9news.com.au.

Судья Ванесса Байцер, которая ведет это дело, отклонила просьбу защиты смягчить условия содержания австралийца в связи с его плохим самочувствием. Адвокат активиста Гарет Пирс также просила предоставить Ассанжу доступ к интернету, так как мощности выданного ему компьютера не хватает для полноценной подготовки к слушаниям, он не может изучать необходимую юридическую информацию и историю рассмотрения похожих судебных случаев. Эта просьба также была отклонена, судья заявила, что не обладает необходимыми полномочиями для того, чтобы изменить условия содержания основателя Wikileaks под стражей.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Следующие технические слушания пройдут 13 и 19 декабря. Как и сегодня, Ассанж примет в них участие по видеосвязи. Согласно существующим правилам, в деле об экстрадиции подсудимый должен появляться в суде не реже одного раза в 28 дней. Сегодня слушания продлились 4 минуты.

Напомним, активист скрывался в дипмиссии Эквадора с 2012 года. Ордер на арест Ассанжа изначально выдала Швеция, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах. Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона и может выдать его США, где его обвиняют в шпионаже за публикацию секретных военных и дипломатических документов в 2010 году (по данному делу ему грозит до 175 лет тюрьмы или даже смертная казнь). Впоследствии дело в Швеции было закрыто, но ордер на его арест все еще действовал в Великобритании - за неявку в суд.

При президенте Ленине Морено отношение к Ассанжу изменилось. В итоге глава государства лишил основателя WikiLeaks права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в Лондоне - в связи в многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его прямо в диппредставительстве. В мае суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. В настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции, решение будет вынесено в феврале.

В мире Европа Великобритания Джулиан Ассанж: история борьбы
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