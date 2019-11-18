Суд оставил Джулиана Ассанжа под стражей

Лондонский суд оставил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа под стражей как минимум до следующего слушания в рамках дела о его экстрадиции. Об этом сообщает 9news.com.au.

Судья Ванесса Байцер, которая ведет это дело, отклонила просьбу защиты смягчить условия содержания австралийца в связи с его плохим самочувствием. Адвокат активиста Гарет Пирс также просила предоставить Ассанжу доступ к интернету, так как мощности выданного ему компьютера не хватает для полноценной подготовки к слушаниям, он не может изучать необходимую юридическую информацию и историю рассмотрения похожих судебных случаев. Эта просьба также была отклонена, судья заявила, что не обладает необходимыми полномочиями для того, чтобы изменить условия содержания основателя Wikileaks под стражей.

Следующие технические слушания пройдут 13 и 19 декабря. Как и сегодня, Ассанж примет в них участие по видеосвязи. Согласно существующим правилам, в деле об экстрадиции подсудимый должен появляться в суде не реже одного раза в 28 дней. Сегодня слушания продлились 4 минуты.

Напомним, активист скрывался в дипмиссии Эквадора с 2012 года. Ордер на арест Ассанжа изначально выдала Швеция, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах. Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона и может выдать его США, где его обвиняют в шпионаже за публикацию секретных военных и дипломатических документов в 2010 году (по данному делу ему грозит до 175 лет тюрьмы или даже смертная казнь). Впоследствии дело в Швеции было закрыто, но ордер на его арест все еще действовал в Великобритании - за неявку в суд.

При президенте Ленине Морено отношение к Ассанжу изменилось. В итоге глава государства лишил основателя WikiLeaks права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в Лондоне - в связи в многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его прямо в диппредставительстве. В мае суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. В настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции, решение будет вынесено в феврале.