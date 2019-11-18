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18.11.2019 12:01
Рубрика: Российский автопром

У мотоцикла "Урал" появилась шпионская спецверсия для США

Текст: Николай Грищенко
Фото: Ирбитский мотоциклетный завод Фото: Ирбитский мотоциклетный завод
Фото: Ирбитский мотоциклетный завод

Ирбитский мотоциклетный завод представил коллекционную версию мотоцикла "Урал". Она будет выпущена ограниченной серией под названием "Из России с любовью" - в честь одноименного шпионского фильма о Джеймсе Бонде.

Фото: iStock
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"Всего будет изготовлено 35 эксклюзивных "Урала", каждый из которых носит имя самой успешной российской оперативницы", - говорится в сообщении предприятия.

Например, первый мотоцикл назвали Наташа. В списке, которые предлагаются покупателям, также встречаются и достаточно редкие имена - Матрена, Глафира и Ярослава. Причем двух мотоциклов с одинаковыми именами, как обещает производитель, не будет.

Фото: Ирбитский мотоциклетный завод

"Урал" FRWL имеет матово-серебристую окраску и хромированный декор, а также отличается кожаной отделкой седла и сиденья коляски.

Кроме того, в коляске имеется приборная панель с часами, 12-вольтовой розеткой и кнопкой для катапульты EJECT, которая на самом деле включает дополнительное освещение. Шпионский "Урал" оснащен двухцилиндровым мотором объемом 750 кубических сантиметров. Стоимость эксклюзива для американской публики составит 20 тысяч долларов, то есть 1,3 миллиона рублей по курсу.

Фото: Ирбитский мотоциклетный завод

Напомним, что предыдущая спецверсия "Урала" под названием Adventure комплектовалась туристической палаткой и охапкой дров. Всего было выпущено 20 экземпляров.

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#Урал