"Урал" выпустил мотоцикл с палаткой и вязанкой дров

Не секрет, что продукция Ирбитского мотоциклетного завода очень популярна за границей.

Не так давно мы писали о том, что в Австрии "Урал" оснастили канистрой с водкой. Ранее такую же версию легенда СССР получила и в США.

Теперь же в Америке была представлена спецсерия мотоциклов Adventure, тираж которой составил всего 20 экземпляров. Главная "фишка" этой версии в том, что при покупке такого байка клиенту выдадут палатку и связку дров.

Фото: Пресс-служба ИМЗ.

Ural Adventure оснащается двухцилиндровым оппозитным мотором объемом 750 кубических сантиметров и мощностью 42 л.с. Технических изменений не очень много: газонаполненные регулируемые амортизаторы и новая выхлопная система. Стоимость мотоцикла составит примерно 1,15 млн рублей по текущему курсу.

99% продаж Ирбитского мотоциклетного завода приходится на экспорт. Примерно половина "Уралов" из этого числа продается в США. В России в товарной линейке завода представлено 7 моделей, 6 из которых - с коляской. Сейчас на ИМЗ трудится 160 сотрудников, ежегодно из стен завода выходит 1200-1300 "Уралов".

Америке дилерская сеть компании насчитывает более восьмидесяти отделений.

В конце прошлого года "Урал" показал электрический мотоцикл с коляской. Впрочем, в серию такая модель пока не пойдет.