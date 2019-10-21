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21.10.2019 21:22
Рубрика: Легковые авто

"Урал" выпустил мотоцикл с палаткой и вязанкой дров

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба ИМЗ. Фото: Пресс-служба ИМЗ.
Фото: Пресс-служба ИМЗ.

Не секрет, что продукция Ирбитского мотоциклетного завода очень популярна за границей.

Фото: Валерий Карташов/РГ
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Не так давно мы писали о том, что в Австрии "Урал" оснастили канистрой с водкой. Ранее такую же версию легенда СССР получила и в США.

Теперь же в Америке была представлена спецсерия мотоциклов Adventure, тираж которой составил всего 20 экземпляров. Главная "фишка" этой версии в том, что при покупке такого байка клиенту выдадут палатку и связку дров.

Фото: Пресс-служба ИМЗ.

Ural Adventure оснащается двухцилиндровым оппозитным мотором объемом 750 кубических сантиметров и мощностью 42 л.с. Технических изменений не очень много: газонаполненные регулируемые амортизаторы и новая выхлопная система. Стоимость мотоцикла составит примерно 1,15 млн рублей по текущему курсу.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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99% продаж Ирбитского мотоциклетного завода приходится на экспорт. Примерно половина "Уралов" из этого числа продается в США. В России в товарной линейке завода представлено 7 моделей, 6 из которых - с коляской. Сейчас на ИМЗ трудится 160 сотрудников, ежегодно из стен завода выходит 1200-1300 "Уралов".

Америке дилерская сеть компании насчитывает более восьмидесяти отделений.

В конце прошлого года "Урал" показал электрический мотоцикл с коляской. Впрочем, в серию такая модель пока не пойдет.

Фото: Пресс-служба ИМЗ.
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#Урал