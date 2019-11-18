Вашингтон осудил действия властей Ирана в отношении протестующих

Вашингтон поддержал участников акций протеста в Иране. "Мы осуждаем применение смертоносной силы в отношении демонстрантов", - говорится в распространенном Белым домом сообщении.

Протесты в Тегеране начались в пятницу после повышения цен на бензин в два раза. Переговоры с митингующими не увенчались успехами. В министерстве внутренних дел Ирана отметили, что сотрудники правоохранительных органов до сих пор проявляли сдержанность, но при необходимости готовы начать применять силу.

Как ранее писала "Российская газета", только в городе Йезд арестованы не менее 40 активистов. Большинство из них - граждане других государств, сообщает панарабское саудовское издание "Аш-Шарк-аль-Аусат". Всего же задержано около тысячи участников демонстраций, которые нападали на полицейских, поджигали офисы банков, магазины и частные лавки. По данным СМИ, разграблены около 100 представительств местных финансовых учреждений, не менее полусотни торговых точек. Власти Ирана ограничили доступ к интернету, информирует ТАСС.