Американский ученый назвал включение Украины в НАТО путем к войне с РФ

Почетный профессор Принстонского университета Стивен Коэн заявил, что желание Украины вступить в НАТО привело к кризису в стране и конфликту в Донбассе. По его словам, включение Киева в альянс может развязать настоящую войну с Москвой.

Эксперт рассказал изданию The Nation, что между Россией и Украиной существуют намного более тесные связи, чем любые связи между США и Украиной. Он добавил, что основная цель Соединенных Штатов на Украине - расширение НАТО. Коэн также призвал США отказаться от поставок оружия на Украину.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина однажды станет членом альянса. Генсек считает важным для Украины сосредоточиться на реформах, модернизации и укреплении институтов обороны и безопасности, на упрочении главенства закона и борьбе с коррупцией. Все это поможет Киеву приблизиться к вступлению, уверен Столтенберг.

Кстати

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов отметил, что Киев не может объявить войну Москве, потому что та владеет ядерным оружием. По его словам, в вопросах стратегического вооружения Украине нечего противопоставить РФ. В этой связи экс-глава СНБО отметил, что единственный выход, который есть у Украины - "укреплять свой военный потенциал".