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19.11.2019 11:30
Рубрика: Легковые авто

"Долгожданная реформа". Эксперт о продаже "красивых" номеров

Текст: Юрий Зубко
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

МВД и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера, сообщают СМИ. Такие госзнаки будут выдавать по утверждённым ставкам госпошлин через портал госуслуг. Заявление необходимо будет заполнить при регистрации автомобиля. Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил возможные нововведения.

"Легализация продажи "красивых" регистрационных номеров - долгожданная реформа, выводящая отделения МРЭО из коррупционной зоны. Например, во многих дилерских центрах премиальных марок расценки на красивые регзнаки порой открыто прописаны в прайс-листах на дополнительные услуги. А в интернете продажа красивых номеров и вовсе поставлена на конвейер.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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Из заявлений ясно, что МВД и Минэкономики пока договорились только о концепции системы продажи красивых номеров, то есть, многие аспекты реформы пока еще либо не известны, либо не до конца прописаны. Например, непонятно, как будут оцениваться те или иные сочетания букв и цифр? Какие номера будут продаваться напрямую, а какие с помощью аукционов? Будет ли верхняя граница цен?

В общем, реформа безусловно актуальная и полезная со всех возможных аспектов, однако главным фактором ее успеха остается грамотная, простая и прозрачная реализация процесса", - отметил эксперт.

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