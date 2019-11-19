В России определили схему продажи "красивых" номеров

Регистрационные знаки с определенным сочетанием символов будут продавать через Госуслуги.

Как уточняет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, схема продажи "красивых" номеров позволит регионам использовать для определенных серий повышающий или понижающий коэффициент. Кроме того, регистрационные знаки можно будет выставлять на аукционы. В Минэкономики пояснили, что это создаст дополнительные источники пополнения региональных бюджетов. Специальные тарифы будут закреплены в местных законах.

Тем, кто согласится участвовать в аукционе на покупку "красивого" номера, сначала выдадут обычный номер. После того, как торги завершатся (примерно через месяц), автовладельцы смогут заменить госзнак.

Как все это будет реализовано на деле? Регистрационные знаки поделят на обычные и "красивые" (это номера с повторяющимися буквами и цифрами, определенными их сочетаниями). Для регистрации автомобиля владелец заполнит заявление на портале Госуслуг. Далее он вобьет на интернет-ресурсе желаемое сочетание символов, проверит, не занято ли оно, и подтвердит бронь. В течение суток номер нужно будет выкупить, заплатив повышенную пошлину - ее размер определит Минэкономики.

Также можно будет выбрать номер из списка "красивых" номеров: в этом случае придется заплатить гораздо большую сумму. Как отмечает издание, не исключено, что Налоговом кодексе пропишут базовые ставки для номеров конкретных серий (такая схема уже работает в Казахстане).

При продаже машины с "красивым" номером новый владелец должен будет снова уплатить повышенную госпошлину. Если он не захочет это делать, регистрационный знак вернется в ГИБДД, взамен ему выдадут обычные номера. Исключение будет сделано в том случае, когда машина с "красивым" номером передается по наследству.

Ранее в Минэкономразвития предлагали выдавать такие номера исключительно через 30-дневный аукцион.