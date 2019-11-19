Kia представит уже известный всем кроссовер

Компания Kia представит публике серийный кроссовер 20 ноября. Модель дебютирует на автовыставке в Лос-Анджелесе, двери которой будут открыты до 1 декабря. Тизер автомобиля уже опубликован в официальном аккаунте компании в Facebook.

Очень похоже, что на "таинственном" изображении - компактный кроссовер Kia Seltos - конкурент Hyundai Creta. Новинка уже дебютировала в Индии, а к середине октября количество предзаказов на неё превысило 40 тысяч штук. Очередь на автомобиль растянулась на несколько месяцев. В похожей ситуации на индийском рынке оказался ещё один представитель корейского автопрома - Hyundai Venue: субкомпактный кроссовер ставит рекорды продаж на местном рынке.

Ещё можно предположить, что компания наконец-то покажет публике большой кроссовер Kia Sorento нового поколения, который сейчас проходит дорожные тесты и испытания на полигонах. Однако автомобиль на фото кажется слишком маленькой для "Соренто", к тому же дебют последнего запланирован на начало 2020 года.

Планируется, что на российском рынке Kia Seltos появится уже в первой половине 2020 года. По предварительной информации, компактный кроссовер будет оснащаться бензиновыми двигателями: 1,6 л., 177 л.с. или 2,0 л., 149 л.с. Первый будет работать в паре с семиступенчатым "роботом", второй - с вариатором. Привод - передний или полный. Возможно, что модель обзаведётся и более бюджетными связками мотора и трансмиссии.