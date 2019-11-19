МИД Беларуси прокомментировал оценки выборов миссией ОБСЕ

Белорусская сторона, говорится в сообщении спикера МИД Анатолия Глаза, ознакомилась с заявлениями международных миссий и полагает, что "при желании можно найти изъяны в избирательном процессе в любой стране на пространстве ОБСЕ". В то же время в заявлении подчеркивается, что по оценкам многих зарубежных гостей, избирательная кампания прошла спокойно, организованно, открыто, гласно и на конкурентной основе, в полном соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами РБ, что подтверждается, в частности, заявлениями миссий СНГ и ШОС.

В МИД выразили сожаление в связи с тем, что "миссии ОБСЕ, как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов". Личная ангажированность и субъективный подход, говорится в заявлении Анатолия Глаза, "не должны лежать в основе выводов и оценок международных наблюдателей".

Что можно ожидать от руководителей наблюдательных миссий, которые еще до приезда в страну негативно высказываются о Беларуси и публикуют оскорбительные статьи о стране, задаются вопросом в Минске, который обращают к структурам ОБСЕ, "осуществляющим подбор соответствующих персоналий".

В МИД напомнили европейским партнерам, что всегда "готовы к конструктивной критике", но никогда не приемлют "безосновательное и тотальное шельмование", а избирательные процедуры и законодательство если и будут совершенствоваться в РБ, то не по чужой указке, а "по запросам общества и эволюционным путем".

Минск готов к дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия в сферах взаимного интереса со всеми международными партнерами. Только диалог и сотрудничество, "а не давление, шантаж и санкции позволят двигаться вперед по вопросам, которые отвечают интересам как самой Беларуси, так и наших партнеров", - резюмируется в документе.