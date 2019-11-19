У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Назван самый популярный способ заражения компьютеров

Текст:   Виктория Чернышева
19.11.2019,  
18:21
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Основным способом доставки вредоносных программ - шифровальщиков, банковских троянов, бэкдоров - по-прежнему остается электронная почта. К такому выводу пришли эксперты по кибербезопасности компании Group-IB. 

При этом больше половины всех почтовых рассылок вредоносных программ пришлась именно на вирусы-шифровальщики.

Самым популярным инструментом у киберпреступников в нынешнем году оказался шифровальщик Troldesh. Его основная задача - зашифровать данные на компьютере и требовать выкуп за их расшифровку. Этот вирус продается и сдается в аренду. Теперь он не только шифрует файлы, но еще майнит криптовалюту и генерирует трафик на веб-сайты для увеличения посещаемости и доходов от онлайн-рекламы.

Пользователи WhatsApp в опасности. Смартфоны можно взломать одним файлом

Интересно, что для обхода антивирусных систем хакеры отправляют вредоносные ссылки в нерабочее время с отложенной активацией. Во время проверки средствами защиты ссылка в письме недоступна. А это квалифицируется антивирусом как легитимная почта: письмо успешно доходит до получателя. В рабочее время злоумышленники активируют вредоносную ссылку.

Еще одна тенденция - маскировка вредоносного программного обеспечения в письме. Для того, чтобы обойти корпоративные средства защиты, злоумышленники все чаще прибегают к архивации вредоносных вложений. Большинство (свыше 80 процентов) всех вредоносных файлов для маскировки доставлялись в архивах zip и rar. При этом пароль для расшифровки хакеры указывали в письме, его теме или в названии архива, либо во время дальнейшей переписки с получателем.

Срочно удаляйте. Популярное Android-приложение оказалось опасным

- Для того чтобы получатель открыл письмо или распаковал архив, киберпреступники используют методы социальной инженерии. В подавляющем большинстве случаев атакующие используют бухгалтерскую тематику. Если раньше отправители в русскоязычном сегменте использовали в качестве названия вредоносных фалов слова "Платеж", "Приглашение", "Скан", "Акт", то в этом году чаще всего используют "Документы", "Заказ", "Ордер" или "Пароль". В атаках на международные организации наиболее часто встречающимися заголовками стали Payment, Scan, Voice Message, New Order, Invoice и так далее. Выбранная тематика позволяет атакующим с большей вероятностью заразить компьютер сотрудника финансового департамента. В группе риска - специалисты бухгалтерии, финансисты, коммерческие отделы и секретари, - рассказал руководитель отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (CERT-GIB) Александр Калинин.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
технологии
Фото: Богдан Бобров/РГ
PlayStation 5 может подешеветь благодаря новым картриджам 14:00
Google "убьет" неприбыльные YouTube-каналы 11.11.2019
В WhatsApp появилась полезная функция, повышающая безопасность 06.11.2019
безопасность
Фото: Steam
Street Fighter - бесплатно и для всех. Знаменитый файтинг открывает двери 18.11.2019
Популярный мессенджер WhatsApp массово блокирует людей 12.11.2019
WhatsApp принялся навсегда блокировать пользователей. Как этого избежать 11.11.2019
хакеры
Малолетний хакер попался на том, что зарегистрировал фирму на маму 26.10.2019
Опасный вирус атакует тех, кто продает на Avito 17.09.2019