В Пензе семьям погибших в яме с кипятком выплатят компенсацию

В теплоснабжающей компании, которая обслуживает теплотрассу в Пензе, выразили соболезнования семьям погибших в автомобиле, провалившемся в яму с кипятком.

Как сообщил журналистам технический директор "Т Плюс Теплосеть Пенза" Василий Журавлев, компания возьмет на себя ритуальные расходы и выплатит семьям погибших компенсацию.

Напомним, ЧП произошло во вторник утром. В час-пик на автостоянке у магазина на улице Аустрина образовался провал грунта диаметром около трех метров. В него попал автомобиль Lada Largus. Находившиеся в ней двое мужчин погибли на месте.

Как выяснилось, разорвалась магистральная труба диаметром 500 миллиметров, по которой подавалось отопление в жилые дома.

Местные жители рассказывают, что на этом месте уже давно парило из-под земли. В ресурсоснабжающей компании произошедшее называют форс-мажором. В 8.20 обход совершал ответственный за данный участок, никаких повреждений или признаков порывов он не заметил.

- Отопительный сезон в этом году в Пензе проходит без сбоев уже два месяца. Мы провели большую подготовительную работу. Ведется постоянный мониторинг за параметрами, основной из них подпитка. Так вот никаких признаков повреждения теплотрассы не было, - говорит технический директор "Т Плюс Теплосеть Пенза" Василий Журавлев.

За последние три года, по его словам, компания вложила в ремонт пензенских сетей порядка миллиарда рублей. Но на сегодня видно, что этого недостаточно. Хотя в целом сети признаны готовыми к эксплуатации. По словам тепловиков, этот участок на улице Аустрина считался благополучным, в план ремонта на 2020 год его не включили, потому что есть участки хуже.