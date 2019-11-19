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19.11.2019 16:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Пензе семьям погибших в яме с кипятком выплатят компенсацию

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области

В теплоснабжающей компании, которая обслуживает теплотрассу в Пензе, выразили соболезнования семьям погибших в автомобиле, провалившемся в яму с кипятком.

Как сообщил журналистам технический директор "Т Плюс Теплосеть Пенза" Василий Журавлев, компания возьмет на себя ритуальные расходы и выплатит семьям погибших компенсацию.

Фото: https://www.youtube.com
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Напомним, ЧП произошло во вторник утром. В час-пик на автостоянке у магазина на улице Аустрина образовался провал грунта диаметром около трех метров. В него попал автомобиль Lada Largus. Находившиеся в ней двое мужчин погибли на месте.

Как выяснилось, разорвалась магистральная труба диаметром 500 миллиметров, по которой подавалось отопление в жилые дома.

Местные жители рассказывают, что на этом месте уже давно парило из-под земли. В ресурсоснабжающей компании произошедшее называют форс-мажором. В 8.20 обход совершал ответственный за данный участок, никаких повреждений или признаков порывов он не заметил.

- Отопительный сезон в этом году в Пензе проходит без сбоев уже два месяца. Мы провели большую подготовительную работу. Ведется постоянный мониторинг за параметрами, основной из них подпитка. Так вот никаких признаков повреждения теплотрассы не было, - говорит технический директор "Т Плюс Теплосеть Пенза" Василий Журавлев.

За последние три года, по его словам, компания вложила в ремонт пензенских сетей порядка миллиарда рублей. Но на сегодня видно, что этого недостаточно. Хотя в целом сети признаны готовыми к эксплуатации. По словам тепловиков, этот участок на улице Аустрина считался благополучным, в план ремонта на 2020 год его не включили, потому что есть участки хуже.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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