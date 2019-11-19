Детсады и школы НАО оснастят системой распознавания лиц

В образовательных учреждениях Ненецкого автономного округа установят современные системы безопасности с функцией распознавания лиц.

Как сообщила администрация НАО, родители учеников и дошкольников получат специальные ключ-карты, которые будут считываться датчиками. Первым детским садом, где применят новые технологии, станет нарьян-марский "Кораблик", который недавно обстрелял из пневматики хулиган-подросток.

Как сообщил руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО Павел Окладников, с 21 ноября войти в "Кораблик" можно будет только по карточке и через процедуру сканирования лица посетителя. После того, как систему опробуют в этом детсаду, ее внедрят во всех образовательных учреждениях.

Установить в детских садах и школах системы безопасности, которые позволят исключить человеческий фактор, поручил губернатор НАО Александр Цыбульский после трагедии в детском саду "Сказка". Сотрудник ЧОПа, которое охраняло это учреждение, 31 октября дистанционно открыл входную дверь вооруженному мужчине в неадекватном состоянии. Преступник прошел в детскую спальню и убил ножом шестилетнего ребенка. С тех пор в образовательных учреждениях округа были усилены меры безопасности.