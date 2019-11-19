Силачи протащат состав в честь запуска поездов по Крымскому мосту

В Крыму команда силачей начала тренировки для установления "Рекорда России" по буксировке железнодорожного состава в честь начала движения поездов по Крымскому мосту.

Как отметили в "Ассоциации российских силачей", ранее в стране еще не фиксировали рекорды, связанные с тягой поезда. Таким необычным способом стронгмены решили привлечь общественное внимание к историческому событию - соединению железнодорожной инфраструктуры Крыма и материковой части России.

- Установка "Рекорд России" по буксировке железнодорожного состава" будет включена в программу торжественного мероприятия, посвященного прибытию первого поезда Москва - Симферополь, - рассказал Михаил Паллер, член президиума "Ассоциации российских силачей", ответственный за регистрацию уникального достижения. - Это долгожданное событие для Крыма и России, ведь в течение недели с момента старта продаж билетов на это направление было продано уже порядка 20 тысяч билетов на полуостров и обратно.

Как считают силачи, их рекорд напомнит зрителям образ русского богатыря - защитника своей Родины и повысит туристическую привлекательность Республики Крым и Севастополя. В этой миссии поучаствуют спортсмены из Севастополя и Ростова - это мастера спорта по силовому экстриму Александр Молодцов и Михаил Иванов. Уже сейчас идут тренировки и репетиции предстоящего события: силачи начали с 10 вагонов общим весом около 400-450 тонн.

Следующая репетиция намечена на 12 декабря. На участке железной дороги с отсутствием уклона будет установлен состав общим весом 600-700 тонн. Спортсмены с помощью специальной экипировки и буксировочных стальных тросов диаметром 12-15 миллиметров должны будут сдвинуть состав и протащить его на расстояние 20 метров со скоростью три-пять километров в час.