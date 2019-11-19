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19.11.2019 15:14
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Силачи протащат состав в честь запуска поездов по Крымскому мосту

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму команда силачей начала тренировки для установления "Рекорда России" по буксировке железнодорожного состава в честь начала движения поездов по Крымскому мосту.

Как отметили в "Ассоциации российских силачей", ранее в стране еще не фиксировали рекорды, связанные с тягой поезда. Таким необычным способом стронгмены решили привлечь общественное внимание к историческому событию - соединению железнодорожной инфраструктуры Крыма и материковой части России.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
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- Установка "Рекорд России" по буксировке железнодорожного состава" будет включена в программу торжественного мероприятия, посвященного прибытию первого поезда Москва - Симферополь, - рассказал Михаил Паллер, член президиума "Ассоциации российских силачей", ответственный за регистрацию уникального достижения. - Это долгожданное событие для Крыма и России, ведь в течение недели с момента старта продаж билетов на это направление было продано уже порядка 20 тысяч билетов на полуостров и обратно.

Как считают силачи, их рекорд напомнит зрителям образ русского богатыря - защитника своей Родины и повысит туристическую привлекательность Республики Крым и Севастополя. В этой миссии поучаствуют спортсмены из Севастополя и Ростова - это мастера спорта по силовому экстриму Александр Молодцов и Михаил Иванов. Уже сейчас идут тренировки и репетиции предстоящего события: силачи начали с 10 вагонов общим весом около 400-450 тонн.

Следующая репетиция намечена на 12 декабря. На участке железной дороги с отсутствием уклона будет установлен состав общим весом 600-700 тонн. Спортсмены с помощью специальной экипировки и буксировочных стальных тросов диаметром 12-15 миллиметров должны будут сдвинуть состав и протащить его на расстояние 20 метров со скоростью три-пять километров в час.

Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив
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