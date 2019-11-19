Ученые рассказали, как сохранить слух с возрастом

Команда исследователей из США обнаружила, что здоровое питание способно снизить риск возрастной потери слуха. Ранее считалось, что глухота - неизбежный спутник старения, сообщает MedicalXpress.

Ученые говорят о доказанном снижении риска потерять слух с возрастом при трех вариантах диет, отвечающим принципам здорового питания. Это так называемая DASH-диета (Dietary Approaches to Stop Hypertension - диетологические подходы по лечению гипертонии), разновидность средиземноморской диеты и диета под названием AHEI-2010 (Alternate Healthy Index - альтернативный индекс здоровья), предусматривающая высокое потребление овощей, фруктов, цельного зерна. Результаты исследований опубликованы в American Journal of Epidemiology.

Масштабное исследование охватило более чем 20-летний период. В нем принимали участие только женщины, которым предстояло отчитываться о своем рационе питания каждые 4 года, начиная с 1991-го. Участниц обследовали профессиональные аудиологи, сопоставляя данные об изменениях слуха у них с рационом питания. Риск снижения чувствительности слуховой системы был на 30 процентов ниже у тех участниц, которые придерживались принципов здорового питания.

- Связь между диетой и снижением чувствительности слуха прослеживается на тех частотах, которые имеют решающее значение для понимания речи. Мы были удивлены, как много участниц продемонстрировало снижение слуха на протяжении эксперимента, - пояснила одна из авторов исследования, доктор Шэрон Курхан.