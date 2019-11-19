Вертолеты "Ми" по популярности обошли в мире даже автомат Калашникова. Стран, закупивших винтокрылые машины КБ Миля, вдвое больше (свыше 100), чем стран, легально принявших на вооружение легендарный "калаш". В общей сложности вертолетов конструкции Михаила Леонтьевича Миля было произведено более 30 000.

В ОКБ Миля при жизни Михаила Леонтьевича были созданы 13 моделей вертолетов - от легкого до сверхтяжелого. Счет модификаций вертолетов "Ми" - около 200. Фото: Сергей Преображенский / Фотохроника ТАСС

Много это или мало?

Сравните сами. Сегодня парк военной авиации России -1500 вертолетов. В реестре гражданской авиации - 2700 винтокрылых машин, из них 1700 "Ми".

При жизни Миля 95% отечественных машин были его конструкции. Остальные - Николая Камова. Вертолетов-иномарок в СССР не было, за исключением польских машин. Но и все польские вертолеты тоже были конструкции Михаила Миля.

Сегодня в нашей гражданской авиации почти 900 вертолетов иностранного производства. Богатые энтузиасты летного дела покупают американские "Робинсоны", нефтяникам полюбились вертолеты итальянской компании Leonardo (бывшая Augusta), а ряд компаний и госструктур закупили американские Bell. И только военная авиация традиционно использует исключительно отечественные машины, львиная доля из которых создана в КБ Миля. Это Ми-8, Ми-24 и Ми-35, Ми-26 и Ми-28Н.

Михаил Миль прожил всего 60 лет. Но, как утверждают все, кто его хорошо знал, эта была счастливая и насыщенная жизнь. Увы, в соответствии с канонами того жестокого времени на него не раз писали доносы, один из которых имел последствия. Тем не менее от намеченной цели не отступал, никому никогда не мстил - просто делал свое дело. Никого не боялся, если считал нужным, мог достучаться до небес: до руководителя отрасли, до министра обороны.

После Великой Отечественной войны написал письмо Сталину, пытаясь доказать необходимость в вертолетах. Сталин на письмо не ответил, но в 1947 году Михаил Миль в качестве главного конструктора начал работу над проектом ГМ-1 (Геликоптер Миля-1), который пойдет в серию под названием Ми-1. После этого начинается мировой триумф вертолетов Миля. Сам он как-то сказал: "Если бы мне удалось довести и внедрить в серию Ми-2 и Ми-8, то жизнь была бы прожита не зря".

Да, одного Ми-8 вполне бы хватило, чтобы вписать его имя в историю авиации. Ми-8 считают одним из самых массовых вертолетов в мире: свыше 12 000 машин. Интересно, что этот вертолет армия США закупила в экспортной версии (под названием Ми-17), признав лучшим.

ОКБ Миля создало 13 вертолетов, которые получили мировое признание. Каждый устанавливал мировые рекорды.

Эксперты регулярно создают топ-10 самых лучших вертолетов мира. Минимум три места там всегда за милевскими машинами: за тяжелым Ми-6, многоцелевым Ми-8 и ударным Ми-24 ("Крокодил"). США так и не смогли понять, за счет чего достигаются незаурядные характеристики Ми-24. Поэтому "Крокодил" просто выкрали. Летчик-испытатель Джеф Стейтон вел программу испытания Hind (так в США называют Ми-24). Чуть не погиб в первом полете, но со временем освоил пилотирование и... влюбился в русский вертолет. Джеф, летавший на всех американских вертолетах, честно признал: "Если бы я хотел летать на вертолете только для удовольствия - выбрал бы только русский Hind".

...В январе 1970-го Михаил Миль ляжет на операцию, наказав сотрудникам не трогать бумаги на его столе. Был уверен, что скоро вернется на работу. Но не вернулся.

По статусу могила такого человека (Герой Соцтруда, лауреат Государственной премии и т.д.) должна находиться на одном из самых престижных погостов Москвы - Ваганьковском или Новодевичьем.

Но похоронили великого Миля с воинскими почестями на поселковом кладбище ж.-д. разъезда Перхушково Московской области. Так решила семья: вдали от тщеславия и суеты.

Ми-24 - первый и единственный в мире вертолет, который сбил в воздушном бою сверхзвуковой истребитель. Осенью 1982 года Ми-24 ВВС Ирака уничтожил ракетами иранский F-4 "Фантом". Фото: РИА Новости

Конкретно

Коротко о главном

С раннего детства Миша Миль великолепно рисовал. Талант художника ему пригодился в неожиданном качестве. В 1960-х американцы допустили советских инженеров на вертолетные заводы США. Но категорически запретили фотографировать. "Зарисовки могу делать?" - поинтересовался Миль. Услышал в ответ беспечное no problem. И с фотографической точностью зафиксировал в своем блокноте секретные цеха.

Во время Великой Отечественной войны Михаил Миль под руководством конструктора Николая Камова не раз выезжал на фронт в составе авиаотряда автожиров А-7. Советские автожиры активно применялись во время битвы за Москву: корректировали огонь артиллерии и разбрасывали листовки.

Во Вторую мировую войну автожиры (гиропланы и гирокоптеры) применяли также Англия, США, Германия и Япония. В 1942 году на вооружение американской армии поступил вертолет S-47, созданный русским иммигрантом Игорем Сикорским.

Никита Сергеевич Хрущев свой первый в жизни полет на вертолете совершил... в США. В 1959 году Хрущев отправляется с визитом в Америку, где президент Дуайт Эйзенхауэр с большим трудом, но все-таки уговорил его подняться в воздух на президентском Sikorsky S-58. Вертолет настолько понравился Хрущеву, что по возвращении в Москву он вызвал Миля и приказал лететь в США: купить аж два S-58.

Осенью 1959 года Хрущев один раз прилетал в Кремль на вертолете. Американские S-58 отдали в НИИ на исследования, а в Кремль из Внуково Хрущева доставил Ми-4.

В 1967 году на юге Франции вспыхнули лесные пожары. На тушение отправили советский вертолет-гигант Ми-6, который пилотировал Герой Советского Союза Юрий Гарнаев. 6 августа вертолет потерпел катастрофу, экипаж погиб. Пилотов объявили национальными героями Франции. Трагедия совершенно не испортила имидж вертолета, напротив, Ми-6 назвали лучшим вертолетом планеты.

После того как в 1961 году на Ми-6 был установлен мировой рекорд скорости (320 км/ч), ОКБ Миля вручили Международный приз имени Игоря Сикорского: как признание выдающегося достижения в развитии вертолетостроительного искусства. Еще один приз Сикорского наша страна получила за Ми-12 - как за самый грузоподъемный вертолет, когда-либо построенный в мире.

Михаил Миль всегда о своих вертолетах говорил только в женском роде - "она". Винтокрылые машины он считал разумными существами, которые достойны любви.