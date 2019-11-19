Таиландская принцесса Сириндон попала в больницу для лечения сердца

Таиландская принцесса Маха Чакри Сириндон была госпитализирована для лечения ишемической болезни сердца. Монаршая особа находится в настоящее время в больнице Чулалонгкорн.

Как пишет газета Bangkok Post, сестра короля Рамы X страдала от боли в груди и неровного пульса. Медики выявили суженные срезы в кровеносном сосуде сердца. Ангиопластика не требовалась, но лечение оказалось необходимо.

Принцесса Сиридон, прозванная на родине за доброту Принцессой ангелов, последний раз посещала Россию в 2017 году. Она совершила визит в Санкт-Петербург, Москву и Сочи к 120-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом