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19.11.2019 15:20
Рубрика: Видео

Видео: мнение россиян о "красивых" автономерах

Текст: Рамиля Туктарова

Автолюбители смогут покупать так называемые "красивые" автомобильные номера через сайт Госуслуг. Госзнаки, которые запоминаются простым или красивым сочетанием символов, будут выдавать по утвержденным ставкам госпошлин.

Как сообщалось ранее, МВД и Минэкономики договорились о соответствующей концепции системы приобретения таких номеров.

"РГ" провела опрос и узнала, как отнеслись к этой инициативе автомобилисты. Нужны ли им "красивые" автономера и хотели бы они приобрести их через официальный государственный сайт? И как они относятся к номерному знаку с тремя шестерками?

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#видео #авто #опросы