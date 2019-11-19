Видео: мнение россиян о "красивых" автономерах

Автолюбители смогут покупать так называемые "красивые" автомобильные номера через сайт Госуслуг. Госзнаки, которые запоминаются простым или красивым сочетанием символов, будут выдавать по утвержденным ставкам госпошлин.

Как сообщалось ранее, МВД и Минэкономики договорились о соответствующей концепции системы приобретения таких номеров.

"РГ" провела опрос и узнала, как отнеслись к этой инициативе автомобилисты. Нужны ли им "красивые" автономера и хотели бы они приобрести их через официальный государственный сайт? И как они относятся к номерному знаку с тремя шестерками?