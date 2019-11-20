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20.11.2019 22:44
Рубрика: Спорт

Бельгийский футболист Де Брейне раскритиковал систему жеребьевки ЧЕ-2020

Текст: Максим Домчев

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне подверг жесткой критике систему жеребьевки финального турнира чемпионата Европы-2020. В частности, недовольство игрока вызвал тот факт, что соперники его команды по группе на Евро стали известны еще до церемонии жеребьевки.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Согласно формату турнира, сборная Бельгии на Евро сыграет в группе B, где ее соперниками станут команды России и Дании. Четвертый участник квартета определится в противостоянии сборных Уэльса и Финляндии в плей-офф Лиги наций. Матчи группы B состоятся в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

"Позор. Для меня это похоже на искажение конкуренции. Футбол все больше превращается в бизнес", - сказал Де Брейне, чьи слова приводит HLN.

По итогам группового этапа чемпионата Европы определись 20 из 24 участников финального турнира. Еще четыре команды станут известны в ходе плей-офф Лиги наций. Жеребьевка Евро пройдет 30 ноября, все команды будут поделены на шесть групп.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020
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