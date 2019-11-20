Бельгийский футболист Де Брейне раскритиковал систему жеребьевки ЧЕ-2020

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне подверг жесткой критике систему жеребьевки финального турнира чемпионата Европы-2020. В частности, недовольство игрока вызвал тот факт, что соперники его команды по группе на Евро стали известны еще до церемонии жеребьевки.

Согласно формату турнира, сборная Бельгии на Евро сыграет в группе B, где ее соперниками станут команды России и Дании. Четвертый участник квартета определится в противостоянии сборных Уэльса и Финляндии в плей-офф Лиги наций. Матчи группы B состоятся в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

"Позор. Для меня это похоже на искажение конкуренции. Футбол все больше превращается в бизнес", - сказал Де Брейне, чьи слова приводит HLN.

По итогам группового этапа чемпионата Европы определись 20 из 24 участников финального турнира. Еще четыре команды станут известны в ходе плей-офф Лиги наций. Жеребьевка Евро пройдет 30 ноября, все команды будут поделены на шесть групп.