Чем был для современников ресторан на Останкинской телебашне, открывшийся 50 лет назад

Ресторан "Седьмое небо" на высоте 328-334 м стал самым высоким местом московского общепита и одним из главных символов города. Шутка ли, стены его были полностью стеклянными, а три зала ("Бронзовый", "Серебряный" и "Золотой") совершали полный оборот вокруг оси за 40 минут. Посетители могли закусывать и одновременно любоваться видами Белокаменной с высоты птичьего полета. (О строительстве 540метровой Останкинской телебашни "Родина" подробно рассказывала в N1 за 2018 год).

Главный инженер Вадим Александрович Орешников вспоминает: "Официального открытия не было. Башня должна была быть готова к 50летию Октября, но, конечно же, ничего не успели. Тогда придумали выход: строительство башни состояло из двух очередей. Первую закончили в срок. Были уже готовы помещения с настроенными передатчиками, чтобы проводить сигнал от телецентра к антенне. Не было ресторана, смотровой площадки и даже лифтов. Все это запустили только в 1969 году".

"Седьмое небо": выше - только облака! Фото: Vasneverov/ Википедия

До и после пожара

Меню "Седьмого неба" было незатейливым и не менялось годами: котлеты, жульены, воланы с черной икрой, бутерброды с колбасой и салат "Столичный". Непосредственно в ресторане, по соображениям пожарной безопасности, ничего не готовили, а только разогревали еду. Но ведь и поднимались сюда не из-за кухни!

Когда 27 августа 2000 года на отметке в 460 метров начался пожар, на "Седьмом небе" находилось 350 человек. Было время обеда, многие посетители пришли с детьми, а на нижнем уровне ресторана был банкет. Еще до появления пожарных Гарри Поляков, замначальника ресторанно-экскурсионного комплекса, вывел людей на улицу, избежав столь опасной в такой ситуации паники. Всем посетителям были возвращены деньги за заказанные блюда, а детям, чтобы они не расстраивались, Гарри Георгиевич распорядился выдать по воздушному шарику.

Никто сразу даже не осознал, какой трагедии удалось избежать. "Седьмое небо" выгорело полностью.

На полное восстановление ресторанного комплекса ушло 16 лет. До пожара все три зала выглядели почти одинаково. Теперь "Седьмое небо" сочетает кофейню, кафе и ресторан. Но сохранена главная особенность - движущиеся полы. Так что панорамой Москвы в хорошую погоду можно насладиться в полной мере. А вот кухня стала более пафосной, поскольку акцент сделан на туристов.

Сладкая мечта советской ребятни.

На экране и на обертке

"Седьмое небо" прочно вошло в сленг советских людей. Долгие годы беспрепятственно попасть сюда могли либо большие чиновники (по звонку), либо передовики производства (по специальным приглашениям). Первая ассоциация с романтическим словосочетанием - Башня.

Новогодний "Голубой огонёк" 1967/68 года, названный "Самая высокая", был посвящен окончанию строительства Останкинской башни и проводился в студии, декорированной под "Седьмое небо".

В 1972 году на экраны вышел фильм Эдуарда Бочарова "Седьмое небо". Вечер, проведенный в легендарном ресторане, становится началом романтичной истории. Шахтопроходчик-новатор Иван Мазаев (Николай Рыбников) прилетает по делам в Москву и знакомится с москвичкой Ксаной Георгиевной (Алла Ларионова). Он приглашает ее на "Седьмое небо". Два сеанса (два полных оборота зала вокруг своей оси) пролетают незаметно. Герои понимают, что влюбились друг в друга...

А еще из фильма страна узнала о фирменных блюдах и напитках ресторана: салат "Высота", напитки "Птичье молоко" и "Седьмое небо". В современном меню таких не найдешь.

Фабрика "Красный Октябрь" выпускала шоколад "Седьмое небо" с видами телебашни - горький, с добавлением тертого жареного лещинного ядра. Сегодня обертки от этого шоколада - находка для коллекционера-любителя.

А знаменитый актер театра и кино Георгий Милляр, гениально игравший Бабу-Ягу, Кощея и Водяного, придумал "Занимательную азбуку", куда легким росчерком пера вписал и "Седьмое небо". На букву "О" находим "Останкино" и четверостишье:

Нам пить осталось так немного,

Уж мы теперь совсем не те,

У ресторанного порога

На ненормальной высоте!

МЕНЮ "НА ВЫСОТЕ"

(по рецептам 1969 года)

Салат "Столичный"

Жюльен из курицы с грибами

Штрудель "Останкино"

Согревающий напиток "Птичье молоко"

Салат "Столичный"

Ингредиенты: колбаса вареная - 350 г, картофель - 5 шт., яйца - 5 шт., огурцы маринованные - 4 шт., морковь - 1 шт., зеленый горошек консервированный - 1 банка, майонез, соль.

Рецепт: Отварить морковь, картофель, яйца, очистить, нарезать. Добавить маринованные огурцы, зеленый горошек из банки. Продукты посолить и заправить майонезом. Массу выложить на тарелку в сервировочное кольцо.

Жюльен из курицы с грибами

Ингредиенты: филе куриное - 300 г, грибы - 300 г, мука - 10 г, бульон - 250 мл, сливки - 250 мл, масло сливочное - 70 г, сыр, соль - по вкусу.

Рецепт: Нарезать грибы ломтиками, отварную курицу - соломкой, обжарить на разогретом масле. Муку подсушить на сухой сковородке, охладить, добавить 2 ст. л. масла, влить бульон, посолить по вкусу и, помешивая, довести до кипения. Смешать соус со сливками в соотношении 1:1 и вновь довести до кипения. Выложить курицу и грибы в кокотницы, залить соусом, посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом и запечь в разогретой духовке.

Штрудель "Останкино"

Ингредиенты на 2 штруделя: яблоки - 1 кг, сухари панировочные - 3 ст. л., корица - 1 ч. л., сахар - 3 ст. л., изюм - 100 г, орехи молотые - 100 г, масло сливочное - 40 г, тесто фило - 450 г, ром - 150 мл.

Рецепт: Изюм промыть и замочить в роме на сутки. Яблоки очистить от сердцевины и кожуры, разрезать пополам и нарезать тонкими пластинами. В яблоки добавить корицу, сухари, сахар, молотые орехи и изюм, предварительно слить из изюма остатки рома, все хорошо перемешать. Тесто разделить на две половины, на полотенце выложить 1 лист теста и смазать растопленным сливочным маслом, затем на него положить второй лист и снова смазать растопленным маслом, так повторить еще с пятью листами теста. На последний слой выложить половину яблочной начинки и свернуть с помощью полотенца штрудель. Застелить противень пергаментом и положить штрудель, смазать штрудель обильно растопленным сливочным маслом. Разогреть духовку до 180 С и выпекать 40 минут до золотистой корочки. Готовый штрудель смазать растопленным сливочным маслом.

Согревающий напиток "Птичье молоко"

Ингредиенты: яйцо - 1 шт., молоко - полстакана, коньяк - 1 ст. л., сахар - по вкусу, мускатный орех - по вкусу.

Рецепт: Отделить желток от белка, нагреть полстакана молока. Слить в миксер желток, растереть его с сахаром (количество сахара добавить по вкусу). Добавить коньяк, молоко. Взбить ингредиенты миксером. Налить коктейль в стакан, сверху посыпать тертым мускатным орехом.

ЦИФРА

10 000 000 посетителей побывали за полвека на "Седьмом небе"